Fiyatlar yükseliyor

Buna rağmen meyve, sebze fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Dereotu, taze kabak, taze fasulye, domates, ıspanak, incir, üzüm fiyatı geçen haftaya göre yükseldi.

BALIK FİYATI DÜŞMÜYOR

Balık pazarında çeşit bol. Ama fiyat düşmüyor. Bugün Lüfer’in tanesi 40, Palamut’un tanesi 15, hamsinin kilosu 20 TL’den satıldı.

Samet YILLIK