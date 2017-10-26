Fiyatlar yükseliyor
Bugün yağışlı ve soğuk havada Perşembe Pazarı’nın müşterisi de azaldı.
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Buna rağmen meyve, sebze fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Dereotu, taze kabak, taze fasulye, domates, ıspanak, incir, üzüm fiyatı geçen haftaya göre yükseldi.
BALIK FİYATI DÜŞMÜYOR
Balık pazarında çeşit bol. Ama fiyat düşmüyor. Bugün Lüfer’in tanesi 40, Palamut’un tanesi 15, hamsinin kilosu 20 TL’den satıldı.
Samet YILLIK
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Etiketler : fiyat, Perşembe Pazarı, kış, soğuk
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