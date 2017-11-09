Fiyatta yatay seyir
İzmit Perşembe Pazarı’nda tezgahlarda fiyatlar geçen haftaya göre fazla değişmedi.
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Bugün patlıcan, havuç, sivri biber ve kivi, fiyatları yükselen ürünlerdi. Eşme’nin sembolü, çok sayıda sağlık sorununa iyi gelen ayva da kilosu 3 TL’den tezgahta yerini aldı.
BALIK PAHALI
Balık Pazarı’nda ise, denizlerin henüz soğumaması yüzünden balık fiyatlarında istenilen düşüş görülmedi. İstavrit kilosu 10, levrek kilosu 25, zargana kilosu 20, lüfer tanesi 40 TL’den tezgahta görüldü.
Samet Yılık
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Etiketler : fiyat, Perşembe Pazarı, kış, soğuk
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