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Flaş açıklamalar: En geç cuma veya cumartesi netleşir

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Flaş açıklamalar: En geç cuma veya cumartesi netleşir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, anayasa referandumu için "Anayasa değişikliği referandumu için 9 ya da 16 Nisan tarihi üzerinde duruluyor, en geç Cuma ya da Cumartesi'ye kadar cumhurbaşkanı imzalayarak tarih de netleşmiş olur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'de güvenli bölge inşa edilmesi, olası Rakka operasyonu, Fethullah Gülen'in iadesi ve Fırat Kalkanı konularında neler görüşüldüğü, referandum süreci ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Kalın anayasa referandumu için "Anayasa değişikliği referandumu için 9 ya da 16 Nisan tarihi üzerinde duruluyor, en geç Cuma ya da Cumartesi'ye kadar cumhurbaşkanı imzalayarak tarih de netleşmiş olur" diye konuştu.

İbrahim Kalın El Bab'da hastane tepesinin ele geçirildiğini belirterek "Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi. Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz. Zaman zaman Rus uçakları El-Bab'ın güneyine gelip DEAŞ hedeflerini vuruyorlar. Yakın zamanda Amerikan güçleri de vurmaya başladı. Azez-El Bab-Cerablus bölgesi terörden arındırılması gerekiyor " ifadesini kullandı.

REJİM GÜÇLERİNİN MESAFESİ 7 KİLOMETRE

Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El Bab hafta başında tamamen kuşatılmış oldu. Halihazırda El Bab'ın kuzey, batı ve doğusunda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri bulunuyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, IŞİD için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.

EN GEÇ CUMA YA DA CUMARTESİ KADAR...

*Bu konunun operasyonel detayları çalışılacak

*Gülen'in iadesi konusunda ABD'den beklentimiz açıktır, Trump yönetimi bu konuyu ciddiye aldıklarını, gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade etti

*Anayasa değişikliği referandumu için 9 ya da 16 Nisan tarihi üzerinde duruluyor, en geç Cuma ya da Cumartesi'ye kadar cumhurbaşkanı imzalayarak tarih de netleşmiş olur

*Referandum ile anayasa değişikliği geçerse cumhurbaşkanının AK Parti'nin genel başkanı olması için olağanüstü kongre yapılması gerekiyor, yakın planda benim bildiğim böyle bir hazırlık yok.

*Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye'deki referandumun endekslenmesi gibi bir durum söz konusu değil

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