Kocaeli22 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Flaş gelişme! O düzenleme geri çekildi
Flaş gelişme! O düzenleme geri çekildi

Flaş gelişme! O düzenleme geri çekildi

Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan gelirler için vergi oranını yüzde 27'den 30'a çıkaran düzenlemeden son dakikada vazgeçildi.

A+A-

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile madde torba tasarıdan çıkarıldı. Böylece brüt 3 bin TL düzeyinde olan maaşlardaki vergi artışından vazgeçilmiş oldu. Ayrıca dağıtılmamış kurum karlarına yüzde 1 vergi getirilmesi düzenlemesi de tasarıdan çıkarıldı. 

Bu haber toplam 495 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.