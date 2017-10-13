Flaş gelişme! O düzenleme geri çekildi
Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan gelirler için vergi oranını yüzde 27'den 30'a çıkaran düzenlemeden son dakikada vazgeçildi.
A+A-
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile madde torba tasarıdan çıkarıldı. Böylece brüt 3 bin TL düzeyinde olan maaşlardaki vergi artışından vazgeçilmiş oldu. Ayrıca dağıtılmamış kurum karlarına yüzde 1 vergi getirilmesi düzenlemesi de tasarıdan çıkarıldı.
Bu haber toplam 495 defa okunmuştur
Etiketler : TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, vergi, düzenleme
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.