Flaş gelişme! O düzenleme geri çekildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile madde torba tasarıdan çıkarıldı. Böylece brüt 3 bin TL düzeyinde olan maaşlardaki vergi artışından vazgeçilmiş oldu. Ayrıca dağıtılmamış kurum karlarına yüzde 1 vergi getirilmesi düzenlemesi de tasarıdan çıkarıldı.