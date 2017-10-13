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Flaş OHAL açıklaması

Flaş OHAL açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı.

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Habertürk'ün haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı. Konu, pazartesi günü önce MGK'da görüşülecek, tavsiye kararı alınmasının ardından Bakanları Kurulu'nda da gündeme gelecek. MGK'nın ardından TBMM'de OHAL'in uzatılması görüşülecek.

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