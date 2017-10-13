Flaş OHAL açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı.
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Habertürk'ün haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı. Konu, pazartesi günü önce MGK'da görüşülecek, tavsiye kararı alınmasının ardından Bakanları Kurulu'nda da gündeme gelecek. MGK'nın ardından TBMM'de OHAL'in uzatılması görüşülecek.
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Etiketler : AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL
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