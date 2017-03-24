Toffifee çikolata..Almanya'da akrabaları olanlar bilir. Her geldiklerinde Toffee getirirler. Bu çikolatanın kabı çok gösterişlidir ve buradan çikolataları çıkarabilmek için ekstra çaba sarfedersiniz. Meğerse çikolatının kabında yer alan boşluklar dekorasyon amaçlı değil çikolataları daha kolay çıkarmanız içinmiş. Tek yapmanız gereken önlü arkalı iki deliğe iki parmağınızı bastırmak ve diğer elinizde çıkan çikolatayı almak.