Ford Otosan 35.Kocaeli Rallisi'ne doğru

Nisan ayında Ege Rallisi ile başlayan ve 7 yarıştan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın final yarışı olan organizasyon, kısa adı KOSDER olan Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Ford Otosan ana sponsorluğunda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, 41 Burda AVM, Ramada Plaza İzmit, AVIS, Setur, Fora, Auto Club ve RedBull.com katkılarıyla organize edilecek.

Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile amatör sürücülere yönelik Renç Koçibey Ralli Kupası’na da puan verecek olan rallide ekipler, 2 gün boyunca 96,30 km.si özel etap olmak üzere 290,00 km. yol kat edecekler.

11 Kasım Cumartesi günü 08.00-10.00 saatleri arasında shakedown (deneme etabı) ile başlayacak olan rallinin startı 12.00’de 41 Burda Alışveriş Merkezi’nden verilecek. Ekipler, Otosan (19.00 km) Transit (12.48 km) ve bu yıl ilk kez geçilecek olan Courier (11,18 km) etaplarının ardından 16.00’daki Perşembe Pazarında oluşturulan seyirci özel etabını geçerek ilk günü tamamlayacaklar.

Rallinin ikinci aynı zamanda ralli merkezi olan Ramada Plaza İzmit önünde yer alan kapalı park çıkışından 12 Kasım Pazar günü saat 09.30’da başlayacak. Otosan, Transit ve Courier etaplarının ardından, 9.13 km. uzunluğundaki avantaj etabı RedBull.com Power Stage geçilecek. Genel klasmanda ve sınıflarında en iyi 3 zamanı yapan ekiplerin ekstra puan kazanacağı bu etapla tamamlanacak olan Ford Otosan 35.Kocaeli Rallisi, saat 15.00’de 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde yer alan finiş podyumundaki ödül töreni ile son bulacak.