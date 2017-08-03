Ford Otosan, 52 milyon dolarlık yatırım yapacak

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden Ford Otosan, 52 milyon dolar tutarındaki yeni yatırım hamlesiyle, üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

Şirket, Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda artan talebi karşılamak amacıyla mevcut üretim kapasitesini 415 bin adetten 455 bin adede çıkaracak. Son 2 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu, üst üste 6. kez otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını elinde bulunduran Ford Otosan, aralarında Gölcük’ün de bulunduğu 3 fabrikadaki üretim kapasitesini kademeli olarak 2018 Eylül sonuna kadar hedeflenen seviyeye taşıyacak.

GÖLCÜK’TE 40 BİN ARTIŞ

Mevcut haliyle 290 bin adet Transit ve Custom modellerinin üretilebildiği Gölcük Fabrikası, kapasite artırımı sonrasında 330 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Transit Custom ve Tourneo Custom’ın üretimine 2012 yılında başlayan Ford Otosan Gölcük Fabrikası, şu an Custom modellerinin dünyadaki tek entegre üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Sadece Türkiye’de değil, tüm ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunduklarını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, kapasite artırma kararı için “Türkiye, büyüyen ekonomisi, rekabetçi üretimi ve stratejik konumuyla yatırım ve ihracat için avantajını koruyor. Ford’un Avrupa’da ticari araçlarda birinciliği artan pazar payıyla devam ediyor ve Avrupa’dan bize gelen talepte ciddi bir artış söz konusu. Bu kapasite artırımı ile hem artan talebi karşılayacak, hem de Transit ve Custom modellerimizin üretim ve ihracatında yeni rekorlar kıracağız.” dedi.