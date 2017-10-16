Ford Otosan işçi alacak! İşte şartlar
Çok sık işçi çıkarıp, yeni işçi alan Ford Otosan Fabrikası için 300 yeni üretim işçisi alınıyor.
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Bu konuda gerekli duyurular yapılmış, durumu uygun adaylar başvurmuştu. Türk Metal Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Şener, Ford Otosan’a alınacak işçilerin belirlenmesi amacıyla 17 Ekim Salı günü saat 09.30’da Değirmendere Kültür Merkezi’nde, 19 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da da Wellborn Otel’de sınav yapılacağını açıkladı. Ford’ta işe girebilmek için 30 yaşını aşmamış, en az lise mezunu olmak gerekiyor. Sınavı geçen adaylar, en kısa zamanda işbaşı yapabilecekler.
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Etiketler : Ford, Ford Otosan
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