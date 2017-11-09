Ford Otosan Kocaeli Rallisi belli oluyor!

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan ve 11-12 Kasım tarihlerinde Ford Otosan'ın sponsorluğunda yapılacak Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde 2017 sezonunun Fiesta Rally Cup Şampiyonu da belli olacak.

Ford Motorsport Türkiye tarafından organize edilen "Fiesta Rally Cup", yenilenen formatı ile amatör ralli tutkunlarına 2017 sezonunda profesyonel bir takımın parçası olarak yarışma imkanını sunmaya devam ediyor. İzmir'de Ege Rallisi ile başlayan sezonda, ekipler Balkan Ralli Şampiyonası'nın da bir ayağı olan Çanakkale'de gerçekleşen Troia Rallisi ile yarışmaya devam etti. Troia Rallisini takiben Yeşil Bursa Rallisi ve İstanbul Rallisi'ni tamamlayan ekipler, yine Balkan Ralli Şampiyonası ve artık resmi olarak 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın da takviminde yer alan Marmaris Rally Turkey ile sezonun beş yarışını geride bıraktılar.

Tamamlanan beş yarış sonrası, sezonun son yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi öncesinde Fiesta R2'leri ile yarışan Cem Alakoç & Yusuf Çelik ikilisi, Fiesta R2T ile yarışan Ümit Can Özdemir & Batuhan Memişyazıcı ikilisi önünde Fiesta Rally Cup genel klasmanında lider olarak yer alıyor.

Genel klasmanın yanı sıra sınıf birinciliklerinin de ödüllendirildiği Fiesta Rally Cup'ta, Fiesta R2T sınıfında Ümit Can Özdemir & Batuhan Memişyazıcı, Fiesta R2 sınıfında Cem Alakoç & Yusuf Çelik ve Fiesta ST sınıfında ise Onur Çelikyay & Uğur Çelikyay ikilileri Ford Otosan Kocaeli Rallisi öncesi sınıf birinciliklerini garantiledi.

"Fiesta Rally Cup şampiyonu ev sahibi olduğumuz Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde belli olacak"

Ford Motorsporları Türkiye'nin Fiesta Rally Cup Koordinatörü Murat Bostancı, şunları söyledi: "2017 sezonu öncesinde sporumuza katkı sağlamak için 20 yıllık takım deneyimimiz ile birlikte Fiesta Rally Cup'ı Fiesta kullanıcılarına özel bir formatta tekrar hayata geçirdik. Özellikle son iki yıl içinde Avrupa'da edindiğimiz deneyimler ve son gelen Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonluğu ile tüm bilgi ve deneyimlerimizi Fiesta ile yarışan ekiplere aktararak beş yarışı geride bıraktık. Şampiyonada artık son yarıştayız ve şampiyon ev sahibi olduğumuz Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde belli olacak. Tüm ekiplere yarış öncesinde başarılar diliyorum."

Fiesta Rally Cup'ın son yarışı Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'da 41 Burda AVM'de start alacak. Ekipler, seyirci özel etabı dahil toprak zeminde geçilecek 96,30 km'lik 8 özel etabı tamamlayarak, toplamda 276, 77 km yol kat edecek.