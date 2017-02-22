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Ford Otosan ödüllendirdi

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Ford Otosan ödüllendirdi
Son 10 yılda yaptığı toplam 860 patent ve faydalı model başvurusu; ulusal ve uluslararası 219 patent tescil belgesiyle sektörünün lideri olan Ford Otosan, 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne inovatif çalışmalarıyla başvuran 366 çalışanını ödüllendirdi.

Vehbi Koç Vakfı Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törende; ‘Yılın Buluşçusu’ ve ‘Yılın Buluşu’ ödülleri de verildi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King, İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş ve Ford Otosan çalışanlarının katıldığı törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk ve String Ventures Kurucu Ortağı Can Saraçoğlu konuk konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge öncüsü olduklarını aktaran Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Kurum içinde yenilikçi fikirleri destekliyoruz. Sadece 2016 yılında, 187 yeni patent ve faydalı model başvurusunda bulunduk ve 17 patent tescil belgesi almaya hak kazandık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. TÜBİTAK ile Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın ilgili tüm birimlerine destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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