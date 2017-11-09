Ford Otosan'dan "tarihi" ihracat

Ford Otosan'ın 1 Ocak-30 Eylül dönemini kapsayan ara faaliyet raporuna göre, şirketin yılın 9 aylık periyodundaki üretim adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışla 259 bin 970'e yükseldi. Gölcük fabrikasında 91 bin 848 Transit ile 117 bin 525 Custom, Yeniköy fabrikasında 47 bin 12 Courier ve İnönü fabrikasında da 3 bin 585 Cargo kamyon üreten şirketin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti.

Ford markası, 9 aylık dönemde Avrupa ticari araç pazarında perakende satışlarını yüzde 8 artırarak yüzde 13,7 payla liderliğini sürdürürken, bu dönemde Avrupa'da satılan Transit modellerinin yüzde 80'ini Kocaeli'de üretilen araçlar oluşturdu.

Pazar büyümesi ve Ford markalı araçlara güçlü talebin etkisiyle şirketin 9 aylık ihracat performansı miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 211 bin 695 adede ulaştı. Böylece tarihinin en yüksek ocak-eylül dönemi dış satım adedini yakalayan Ford Otosan'ın ihracat geliri de yüzde 42'lik artışla 12 milyar 411 milyon lira oldu.

- İhracatın toplam gelirdeki payı yüzde 72'ye yükseldi

Ford Otosan'ın geçen yılın ocak-eylül döneminde 265 bin 903 olan toplam satış adedi, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 286 bin 65'e yükselirken, elde edilen gelir 17 milyar 138 milyon lira düzeyine ulaştı. 2016'nın 9 aylık döneminde yüzde 69 olan ihracatın toplam satış gelirlerindeki payı da bu yılın aynı döneminde 72'ye yükseldi.

Eylül ayının sonu itibarıyla 2 bin 644 memur ve 8 bin 653 işçi olmak üzere toplam 11 bin 297 çalışan istihdam eden Ford Otosan, otomotiv sektöründe en yüksek istihdam sağlayan şirket konumunu korudu.

Ar-Ge'de bin 510 kişi çalıştıran ve bu alandaki projelerini ürün programlarına uygun şekilde yürüten şirket, yılın ilk 9 ayında aktifleştirilen ürün geliştirme harcamaları dahil olmak üzere toplam 595 milyon lira yatırım harcaması yaptı.

- İlave kapasite yatırımı Eylül 2018'de tamamlanacak

Artan ihracat talebini karşılamak üzere Gölcük fabrikasının 290 bin adet olan üretim kapasitesinin 330 bin adede çıkarılması kararı alındı. 52 milyon dolarlık yatırımla 2018'in Eylül ayında tamamlanması planlanan kapasite artış çalışmaları bitirildiğinde Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarının 415 bin adet olan toplam üretim kapasitesi 455 bin adede yükselecek.

Şirketin bu dönemdeki karlılığı; döviz kuru, ham madde fiyatları ve enflasyondaki artışa bağlı olarak yükselen ithalat maliyetleri ve düşük yurt içi satış adetlerine rağmen güçlü bir seyir izledi. Net kar, yıllık yüzde 54 artışla 980 milyon lira olarak kaydedildi.