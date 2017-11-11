Forma kol reklamı: Yatsan
Kocaelispor, BUKA’dan sonra Yatsan ile de forma kol reklam sponsorluk anlaşmasını yaptı.
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Yeşil-Siyahlı takımın formalarının kolunda yarınki Cizre maçından itibaren BUKA ile birlikte sezon sonuna kadar yatsan reklamı da yer alacak. Kocaelispor yönetim kurulundan konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: “Kol reklamımız için üstün gayret gösteren Yatsan Kocaeli Bayisi ve kulübümüzün üyesi Sayın Haşmet Uçar’a saygılarımızla teşekkür eder, her iki kurum için hayırlı olmasını dileriz.”
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Etiketler : Kocaelispor, Yatsan Kocaeli Bayisi
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