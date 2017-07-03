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Fortune 500 Türkiye sıralamasında birinci Tüpraş

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Fortune 500 Türkiye sıralamasında birinci Tüpraş
Fortune 500 Türkiye 2017 sıralamasında Tüpraş listenin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2017 sıralamasında TÜPRAŞ 34,8 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 32,9 milyar lira net satışla ikinci, OMV Petrol Ofisi ise 30,7 milyar lira satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı.

İLK SIRADA TÜPRAŞ YER ALDI
Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 10’uncusu Fortune Türkiye dergisinin temmuz sayısında yer alıyor. 2016 yılı net satış rakamlarına göre sıralamanın yapıldığı listenin ilk sırasında 34,8 milyar lira ile TÜPRAŞ bulunuyor. TÜPRAŞ, 2007 yılından bu yana dokuz kez listenin ilk sırasında yer aldı. Geçen yıl BOTAŞ’a liderliğini kaptıran şirket, bu yıl liderlik tahtını geri aldı.

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LİSTEDE 79 YENİ ŞİRKET

500 şirketin aktifleri yüzde 25,4’lük artışla 1,049 milyar liraya, özkaynakları ise yüzde 19,2’lik yükselişle 405,1 milyar liraya çıktı.

Listeye bu yıl 79 yeni şirket geldi.

Listede bulunan 183 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen yılki listede şirket sayısı 160’dı.

Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 17 iken, bu yıl 20’ye çıktı. Listede 268 üretim, 123 ticaret, 81 hizmet, 28 inşaat şirketi bulunuyor.

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