Foto Necat darmadağın edildi

İzmit’in eski esnaflarından Foto Necat’ın sahibi Necat Keskin’in, Kocaeli Fuarı’nda dış çekimler için kiraladığı Tavşan Adası’ndaki mekanı dün gece kimliği meçhul kişiler tarafından darmadağın edildi.

Tüm malzemeleri, dekorları kırılan, dökülen Necat Keskin, aldığı haberle şoke oldu.

Necat keskin, bir süre önce açılan ihaleyle Kocaeli Fuarı göl kıyısında, Ayışığı Düğün Salonu karşısında dış mekan çekimleri için kullandığı bir yeri kiraladı. Düğün fotoğrafları çeken, bu alanı dış çekim mekanı, dekoru olarak kullanan Foto Necat’ın bu alanı kimliği meçhul kişilerin tahribatına uğradı.

KIRIP DÖKTÜLER

Önceki gece girildiği sanılan mekana büyük hasar verildi. Kapılar yerinden söküldü. Koltuklar göle atıldı. Fotoğraf malzemelerine, spotların ayaklarına zarar verildi. Ayrıca, kafes içinde bulunan kuşlar da salıverildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yapıp, parmak izi aldı. Polis, bu zararı verenleri yakalamak için çalışma başlattı.

“KİMSEYLE BİR SORUNUM YOK”

Olayın şokunu yaşayan Necat Keskin, başına gelenlerle ilgili şunları söyledi:

“Kimseyle herhangi bir sorunum, sıkıntım yok. Yaklaşık 45 yıldır İzmit’te fotoğrafçılık yapıyorum. Ben insanlara hizmet olsun, SEKA Park ve bilindik yerler haricinde değişik ortam olsun diye yaklaşık bir ay önce İzmit Belediyesi’nden burayı kiraladım. Herhalde beni çekemeyenler olmuştur. Ama burayı bu hale getirenleri bilmiyorum. Günah değil mi verdiğimiz bunca emek var. İki tane makinem ve flaşlarım zarar gördü. Her birinin 6 bin TL değeri var. Emniyet görevlilerine haber verdim. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Gerekli incelemeleri yaptılar. Buraya zarar verenler bulununca şikayetçi olacağım. Bir iki güne toparlamaya çalışacağım.”

Kerim YAVUZ