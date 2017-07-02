Fransız Papaz Okulu, Ermeni Okulu ve Manastır

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda artan misyonerlik faaliyetleri sonucu, kentlerde hastane, yetimhane, okul ve kilise gibi sosyal yapılar inşa edilmiştir. Misyonerlerin faaliyet alanları içerisinde İzmit ve çevresi de bulunmaktadır.

İzmit kent merkezinde, farklı misyoner örgütleri tarafından kurulmuş 3 kurum tespit edilmiştir.

İzmit’teki misyoner yapılarından biri Ste. Barbe Fransız Koleji’dir. Tepecik

Mahallesi’nde bulunan yapı, ilk 1891 yılında Fransız Augustins de l’Assomption misyonerlerince inşa edilen şapelin ve okulun yanması üzerine, 1894 yılında inşa edilmiştir. Yapının mimarının Bedros Nemtse (1830-1913) sanılmaktadır.

Doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı okul, doğusuna bitişik kuzey-güney doğrultulu kiliseyle birlikte L plan oluşturmaktadır.

Eğimli arazi üzerine inşa edilen okulun kuzey cephesinin zemin katı, kaldırım kotunun altında kalmaktadır. Beşik çatılı okul binasının eski fotoğraflarında, çatısının ortasında korkulukla çevrili bir açıklığın olduğu görülmektedir

Doğu-batı doğrultulu kilisenin ana giriş kapısı batı cephesinin kuzeyindedir. Batı cephe, giriş kapısının devamında, altta basık üstte sivri kemerli ikili pencere sırasından sonra, okulun

doğu cephesiyle birleşmektedir. Kilisenin kuzey cephesinin orta aksı, yanlarda kesme taş kaplamayla belirginleştirilmiş, bu aks içte sivri kemerli ve rozet pencereyle düzenlenmiştir. Kilise içte 2 katlıdır. Birinci katın batı duvarının kuzey ucunda, okulla bağlantı sağlayan kapı vardır.

Fransız Papaz Okulu’nun yapıldığı dönemde, İzmit Sahili’nde bir de Gregoryan Ermeni Okulu bulunuyordu. Sadece fotoğraflarda kalan o bina yıkıldı.

Bugünkü Yenidoğan’da Aya Pandemon Manastırı da bulunuyordu. Ancak bugüne kadar gelmedi.

SANTA BARBA KOLEJİ- İzmit kent merkezinde, Acısu Parkı’nın hemen alt tarafındaki eski Fransız Misyoner Okulu, o yıllardaki adıyla Santa Barba Koleji binası bugün Kocaeli Defterdarlığı tarafından misafirhane olarak kullanılıyor.

ÇAN KULESİ ARTIK YOK- Fransız Papaz Okulu’nun küçük bir şapeli, yani kilisesi ve çan kulesi de bulunuyordu. Çan kulesi 1960’lı yıllara kadar yerinde duruyordu. Çan kulesine o yıla kadar kimse dokunmamıştı. Ancak ne olmuş, nasıl olmuşsa çan kulesi kaldırılmış.

PAPAZ OKULUNUN ÖĞRENCİLERİ- Fransız Papaz Okulu’nun öğrencileri, toplu halde objektiflere poz vermiş. Dönemde hepsinin elinde birinci kalite müzik enstrümanlarının bulunması da bu okulun çok zengin olduğunu gösteriyor.

GREGORYAN ERMENİ OKULU- Gregoryan Ermeni Okulu, bugünkü Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunuyordu. Bu güzel yapı da her nasılsa yıkılıp gitmiş, bugüne gelememiş.

AYA PANDEMON MANASTIRI- Bugünkü Yenidoğan Mahallesi’ndeki Aya Pandemon Manastırı’ndan da geriye bir şey kalmamış. Bu kartpostal 1914 tarihli. Yani en azından o yıllarda İzmit’te bir Rum Manastırı bulunuyormuş.