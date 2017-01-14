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Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu

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Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu
İzmit'te park halindeki bir otomobil el freninin patlaması sonucu 10 metre yükseklikten bir apartmanın girişine uçtu.

Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi bağlı Şanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., 41 RR 820 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek aracından indi. Park halindeki aracın el freni patlaması sonrasında yokuş aşağıya doğru hızla ilerlediğini gören M.K., aracın peşinden koşsa da otomobilini yakalayamadı. Hızla yokuştan sürüklenen 10 metre yükseklikteki duvarın korkuluklarını kırarak 5 katlı bir apartmanın giriş katına uçtu. Otomobil yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra giriş katındaki araziye çarparak durabildi. Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin giriş katına uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan otomobilin çarptığı yerin üzerindeki odada oturduğu sırada gürültüyle balkona fırlayan Melahat Genç adlı yaşlı kadın ise, "Kazayı duydum, deprem oluyor sandım. Baktım orada taksi duruyordu. Sabahleyin de taksi çağırmıştım o da kaldı. Dışarı çıktım bir baktım balkonda taksi var" diye konuştu.

Yaşanan kazada bahçeye uçan otomobil, gelen çekici ile 2 saatlik çalışmanın sonucunda bulunduğu yerden kaldırılabildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

İşte o anlar:

Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu

Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu

Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu

Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu

Freni patlayan otomobil, apartman girişine uçtu

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