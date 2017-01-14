  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli -3 °C
» »

Freni patlayan otomobil böyle uçtu

Freni patlayan otomobil böyle uçtu
İzmit'te park halindeki bir otomobil el freninin patlaması sonucu 10 metre yükseklikten bir apartmanın girişine uçtu.

Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi bağlı Şanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., 41 RR 820 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek aracından indi. Park halindeki aracın el freni patlaması sonrasında yokuş aşağıya doğru hızla ilerlediğini gören M.K., aracın peşinden koşsa da otomobilini yakalayamadı. Hızla yokuştan sürüklenen 10 metre yükseklikteki duvarın korkuluklarını kırarak 5 katlı bir apartmanın giriş katına uçtu. Otomobil yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra giriş katındaki araziye çarparak durabildi. Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin giriş katına uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan otomobilin çarptığı yerin üzerindeki odada oturduğu sırada gürültüyle balkona fırlayan Melahat Genç adlı yaşlı kadın ise, "Kazayı duydum, deprem oluyor sandım. Baktım orada taksi duruyordu. Sabahleyin de taksi çağırmıştım o da kaldı. Dışarı çıktım bir baktım balkonda taksi var" diye konuştu.

Yaşanan kazada bahçeye uçan otomobil, gelen çekici ile 2 saatlik çalışmanın sonucunda bulunduğu yerden kaldırılabildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

İzlenme: 176
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Beşiktaş'tan dünyada bir ilk
Beşiktaş'tan dünyada bir ilk
Kenan Sofuoğlu Osmangazi Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti
Kenan Sofuoğlu Osmangazi Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti
Türk Yıldızları nefes kesti
Türk Yıldızları nefes kesti
Belsa Plaza'da Yangın
Belsa Plaza'da Yangın
Özdağ'dan ilk açıklama
Özdağ'dan ilk açıklama
KEV Kongresi'nde taraftar içeri alınmayınca...
KEV Kongresi'nde taraftar içeri alınmayınca...
Son Eklenen Videolar
2 metrelik karda zorlu mücadele
2 metrelik karda zorlu mücadele
Profesyonel kayakçılara taş çıkartan çocuk
Profesyonel kayakçılara taş çıkartan çocuk
Ölmek üzere olan balinayı kurtaran güzel insanlar!
Ölmek üzere olan balinayı kurtaran güzel insanlar!
Blade Runner 2049 filminin beklenen fragmanı yayınlandı
Blade Runner 2049 filminin beklenen fragmanı yayınlandı
Yapışık ikizlerinin ayrıldıktan sonra ilk karşılaşma anları
Yapışık ikizlerinin ayrıldıktan sonra ilk karşılaşma anları
Akrebin doğum anına bakın! İnanılmaz
Akrebin doğum anına bakın! İnanılmaz
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti