Fuad Turizm’in kafilesi Cengiz Topel’den uçtu

Nuri Tandoğan ve Murat Tandoğan’ın sahibi olduğu Fuad Turizm’in umre kafilesi, dün THY uçağıyla kutsal topraklara uçtu. Medine uçuşunda 90 kişi yer aldı.

Fuad Turizm’in umre kafilesinin başkanlığını, emekli müezzin Sebahattin Tomrukçu üstlendi. Cengiz Topel Havaalanı’ndan kutsal topraklara yapılan uçuşa katılanları yakınları, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de aralarında bulunduğu grup uğurladı. Kafile, 23 Kasım tarihinde dönüşü yine Cengiz Topel Havaalanı’na yapacak.

Fuad Tirizm’in umre kafilesi Medine’de 4 gün kalacak. Kafile sırasıyla Uhud, Kıbleteyn, 7 Mescit, Hendek, Kuba Mescidi, Cennet-ül Baki, ve Tarihi Osmanlı Tren Garını ziyaret edecekler. Kafile daha sonra geçeceği Mekke’de de 16 gün kalacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Umre kafilesi, Mekke’de de Kabe, Arafat, Sevr ve Nur Dağı, Cennet-ül Mualla ve benzeri yerleri de ziyaretin ardından dönüşü gerçekleştirecekler.

Kerim YAVUZ



