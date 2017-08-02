  • BIST 106.147
  • Altın 144,037
  • Dolar 3,5346
  • Euro 4,1829
  • Kocaeli 22 °C

Fuarda bu gece Hakan Altun var 

»
Fuarda bu gece Hakan Altun var 
Fuar Güneş Sahnesi’nde bu akşam fantezi müziğin en sevilen isimlerinden Hakan Altun konser verecek. 

ÜCRETSİZ GİRİŞ

Kocaeli Fuarı’na bu yıl giriş de ücretsiz. Hakan Altun hayranları, açık havada güzel bir konser izlemek isteyenler, Hakan Altun’un bu gece saat 21.00’de başlayacak konserini ücretsiz izleyebilecekler.

’Mahşere kadar’, ‘Telefon’, ‘Hani Bekleyecektin’  "Ağlamak Yok Yüreğim", ’Teklif ediyorum’  gibi birçok bilindik esere imza atan besteci ve şarkıcı Hakan Altun, uzun bir aradan sonra Kocaeli’ndeki hayranlarıyla buluşacak. 
“Konu Aşk” isimli son albümünden şarkılarını da seslendirecek slov şarkılarının en sevilen isimlerinden Hakan Altun, bugün Kocaeli Fuarında vereceği ücretsiz konserde Kocaelili sevenlerine en sevilen şarkılarını söyleyecek.

Bu haber toplam 182 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayal Kahvesi’nde Mustafa Özarslan19 Mayıs 2017 Cuma 11:03
  • Hayal Kahvesi’nde Çelik gecesi18 Mayıs 2017 Perşembe 10:11
  • Bulutsuzluk Özlemi bu akşam Gebze’de18 Mayıs 2017 Perşembe 10:09
  • Harun Kolçak-Tan Taşçı Hayal Kahvesi’nde17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:49
  • Pentagram Grubu’ndan Akustik Konseri15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:06
  • Hayal Kahvesi’nde Sezen Aksu şarkıları13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:41
  • İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti09 Mayıs 2017 Salı 17:24
  • Böyle olur Elazığ düğünü06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:41
  • Soundclash Türkiye’de Finale Doğru04 Mayıs 2017 Perşembe 15:00
  • “Kurtalan Ekspres ile Ustalara Saygı Gecesi”03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:10
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti