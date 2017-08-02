Fuarda bu gece Hakan Altun var 

Fuar Güneş Sahnesi’nde bu akşam fantezi müziğin en sevilen isimlerinden Hakan Altun konser verecek.

ÜCRETSİZ GİRİŞ

Kocaeli Fuarı’na bu yıl giriş de ücretsiz. Hakan Altun hayranları, açık havada güzel bir konser izlemek isteyenler, Hakan Altun’un bu gece saat 21.00’de başlayacak konserini ücretsiz izleyebilecekler.

’Mahşere kadar’, ‘Telefon’, ‘Hani Bekleyecektin’ "Ağlamak Yok Yüreğim", ’Teklif ediyorum’ gibi birçok bilindik esere imza atan besteci ve şarkıcı Hakan Altun, uzun bir aradan sonra Kocaeli’ndeki hayranlarıyla buluşacak.

“Konu Aşk” isimli son albümünden şarkılarını da seslendirecek slov şarkılarının en sevilen isimlerinden Hakan Altun, bugün Kocaeli Fuarında vereceği ücretsiz konserde Kocaelili sevenlerine en sevilen şarkılarını söyleyecek.