Fuar’da Göksel’le Pişmaniye gecesi

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 9’uncu Pişmaniye Festivali, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde pişmaniye imalatı ve ikramları ile başladı. Festivalin kapanış etkinlikleri bu akşam Fuar’da yapılacak.

ÜCRETSİZ KONSER Bu akşam Fuar girişinde de mehteran gösterisi, pişmaniye ikramı ile başlayacak. Saat 21.00’de Türk Pop Müziği’nin sevilen yorumcularından Göksel, Güneş Sahnesi’nde konser verecek. Göksel konseri için Fuar’a giriş ücretsiz olacak.



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