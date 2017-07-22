Fuar’da Göksel’le Pişmaniye gecesi

ÜCRETSİZ KONSER
Bu akşam Fuar girişinde de mehteran gösterisi, pişmaniye ikramı ile başlayacak. Saat 21.00’de Türk Pop Müziği’nin sevilen yorumcularından Göksel, Güneş Sahnesi’nde konser verecek. Göksel konseri için Fuar’a giriş ücretsiz olacak.
ÜCRETSİZ KONSER
Bu akşam Fuar girişinde de mehteran gösterisi, pişmaniye ikramı ile başlayacak. Saat 21.00’de Türk Pop Müziği’nin sevilen yorumcularından Göksel, Güneş Sahnesi’nde konser verecek. Göksel konseri için Fuar’a giriş ücretsiz olacak.
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