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Fuar’da Göksel’le Pişmaniye gecesi

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Fuar’da Göksel’le Pişmaniye gecesi
İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 9’uncu Pişmaniye Festivali, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde pişmaniye imalatı ve ikramları ile başladı. Festivalin kapanış etkinlikleri bu akşam Fuar’da yapılacak.

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Bu akşam Fuar girişinde de mehteran gösterisi, pişmaniye ikramı ile başlayacak. Saat 21.00’de Türk Pop Müziği’nin sevilen yorumcularından Göksel, Güneş Sahnesi’nde konser verecek. Göksel konseri için Fuar’a giriş ücretsiz olacak.
 

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