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Fuarda Hakan Altun fırtınası

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Fuarda Hakan Altun fırtınası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Fuarı’nın 51 yılı yaz etkinlikleri kapsamında her hafta sevilen bir sanatçıyı Kocaelililerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Fuar Güneş Sahnesi’nde dün akşam fantezi müziğin en sevilen isimlerinden Hakan Altun konser verdi. Başarılı sanatçı artık Kocaelispor’un süper ligde olması gerektiğini söyleyince dakikalarca alkışlandı.

Altun sahneye çıktı yer yerinden oynadı
Sevilen şarkıcı Altun, saatler 21.00’ı gösterdiğinde Güneş Sahnesi'nin etrafında değim yerindeyse ayakta uracak yer dahi kalmadı. Altun hayranları sürekli tezahüratlarla sanatçının sahneye çıkmasını heyecanla bekledi. Hakan Altun kulisin önünden meşhur  "Telefon" isimli şarkısını söyleyerek çıkarken alkış tufanı koptu.

İlerleyen dakikalarda "Mahşere kadar, Hani bekleyecektin, Ağlamak yok yüreğim, Teklif ediyorum" isimli şarkılarını seslendirirken, seyirciler  cep telefonlarının ışıklarını açtı ve ortaya muhteşem görsel şov çıktı. Konsere gelenler hep bir ağızdan sanatçıya eşlik etti. "Konu aşk" adlı son albümünden de eserler seslendiren Altun, zaman zaman seyirciyle sohbet etti. 

"Kocaelispor artık süper ligde olsun"
 Hakan Altun Kocaelispor hakkında da konuşma yaptı. Altun "Değerli arkadaşım Demet konserden önce beni aradı hemşerilerime selamlarımı söyle dedi. 30 Ağustos’ta burada olacak. Kocaelispor’a yürekten başarılar diliyorum. Artık Süper Lig'de olsunlar’’ ifadelerini kullandı. Altun'un bu sözleri alanı dolduran binlerce kişi tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kerim YAVUZ

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