Fuar’daki 7 tesise iki yıl daha süre 

Büyükşehir Belediyesi, Fuar alanı içindeki bütün tesislerin boşaltılmasını yıkılmasını istemişti. Fuar alanında kalan ve halen içkisiz düğün salonu olarak kullanılan son 7 tesis için de boşaltın tebligatları çekmişti. Belediyeye kiralarını aksatmayan, kurallara uyan bu tesisler Büyükşehir’le yeniden masaya oturdular. 7 tesisin 2 yıl daha kullanılmasına izin çıktı. Bu durumda öbür tesislerin neden apar topar boşaltılıp, yıkıldığını da birilerinin izah etmesi gerekecek.

