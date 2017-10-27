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  3. Fuar’daki 7 tesise iki yıl daha süre 
Fuar’daki 7 tesise iki yıl daha süre 

Fuar’daki 7 tesise iki yıl daha süre 

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Büyükşehir Belediyesi, Fuar alanı içindeki bütün tesislerin boşaltılmasını yıkılmasını istemişti. Fuar alanında kalan ve halen içkisiz düğün salonu olarak kullanılan son 7 tesis için de boşaltın tebligatları çekmişti. Belediyeye kiralarını aksatmayan, kurallara uyan bu tesisler Büyükşehir’le yeniden masaya oturdular. 7 tesisin 2 yıl daha kullanılmasına izin çıktı. Bu durumda öbür tesislerin neden apar topar boşaltılıp, yıkıldığını da birilerinin izah etmesi gerekecek. 
 

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