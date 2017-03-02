Fuar’daki son mekânlara yıl sonuna kadar süre

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fuar alanı içindeki bütün işletmeleri çıkartıyor.

400 dönümlük Fuar alanındaki işletmeler zaten geçtiğimiz yıllarda büyük oranda buradan çıkmışlardı. Son kalan Çağlayan, Şehir, Pelikan, Kuloğlu, Yıldız ve Harran 61 isimli restaurantlar da düğün salonu olarak hizmet veriyorlar. Bu işletmelerin Büyükşehir Belediyesi ile mevcut sözleşmeleri 31 Ocak 2017’de sona eriyordu. Aslında çıkmaları da istenmişti. Ancak mekân işletmecileri Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile görüştüler. Fuar alanındaki tesislerin binalarını kendilerinin yaptığını, bu yaz sezonu için düğün bağlantılarının bulunduğunu söylediler, sürenin uzatılmasını istediler. Büyükşehir Belediyesi, Fuar’daki işletmelere bu yılın sonuna kadar süre tanıdı. Ancak yıl sonunda çıkacaklarına dair noter onaylı taahhütname istiyor. İşletmeciler de kendi yaptıkları binaların değerinin ödenmesi için hukuk mücadelesi veriyorlar.