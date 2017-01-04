İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde oturan emekli diş teknisyeni Fuat Muslu(84) vefat etti. 5 çocuk babası olan Fuat Muslu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde oturan emekli diş teknisyeni Fuat Muslu(84) vefat etti. 5 çocuk babası olan Fuat Muslu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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