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Fuhuş için gitti, gasp edildi

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Fuhuş için gitti, gasp edildi

İzmit’te internet sitesi üzerinden eskortluk yaptığı iddia edilen  D.Y. isimli kadın, internet sitesi üzerinden kendisi ile iletişim kuran M.D(20). isimli genç şahısla fuhuş yapmak üzere anlaştı. İddiaya göre buluşma esnasında M.D. isimli genç, buluşmaya gelen D.Y.’nin sitede fotoğraflarını gördüğü kadın olmadığını anlayınca  anlaşmaktan vazgeçerek gitmek istedi. Bu esnada D.Y. isimli eskort kadın, çantasındaki biber gazı olduğunu söyleyip ayrıca yanında adamlar olduğu yönünde tehdit ederek M.D’nin üzerindeki 400 TL'sini aldı. Olayın ardından polise giden M.D.,  D.Y.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri D.Y.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan D.Y. adliyeye sevk edildi.

Kerim YAVUZ
 

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