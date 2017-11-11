Fulya Hanım’dan anlamlı destek

Fulya Küçükaksoy, birçok sosyal projenin de içinde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Koşusunda Hayat Sende Derneğine bağlı olarak bir çocuğun bursu için koşmuş ve destekler sayesinde bir çocuğun okul bursunun tamamlanmasına katkı sağlamıştı. Sosyal medya hesabından seslenen Gölcüklü Fulya Küçükaksoy, “Üniversite’de okuyan bir öğrencinin burs, kamp programından yararlanması 3500 TL. Ben de sizlerin desteği ile o çocuğun yararlanmasını, yolunun aydınlanmasını istiyorum” diyerek herkesin destek vermesini istedi.

