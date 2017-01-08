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Furkan Danacı, Dilovası’nda

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Furkan Danacı, Dilovası’nda
Süper Lig takımlarından Dilovası Belediyespor, Alikahyaspor’un genç yeteneği Furkan Danacı’yı transfer etti.

HEREKESPOR’DA YETİŞTİ

Bu sezon Süper Lig’de çok istikrarlı performans gösteremeyen, golcü oyuncu Ömer Çalık ile yollarını ayıran Dilovası Belediyespor, Herekespor altyapısından yetişen, Kocaeli Birlikspor akademi takımında yer alan orta saha oyuncusu Furkan Danacı ile anlaştı. Geçen yıl Alikahyaspor forması giyen genç oyuncu, bu sezon takımının ligden çekilmesi ile boşta kalmıştı. 22 yaşındaki genç yetenek, kalan haftalarda Dilovası forması giyecek.

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