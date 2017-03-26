Füsun Hoca da KOÜ’den kopuyor

21 yıldan bu yana KOÜ'de görev yapan, 2012-2014 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de üstlenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Füsun Yıldız da emeklilik dilekçesini verdi.
SİGARA DÜŞMANI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Füsun Yıldız, ilimizde en hızlı “Sigara düşmanı” hekim olarak biliniyordu. Sigara ile mücadele konusunda yaptığı çalışmalar ve pek çok hastasını sigara alışkanlığından kurtarması ile tanınan Prof.Yıldız, kısa bir süre de CHP il yönetiminde görev alarak aktif siyasete girmişti.
KIBRIS’A YERLEŞECEK
Prof.Dr. Füsun Yıldız’ın 16 Mayıs itibariyle devlet görevinden emekliye ayrılacağı, 5 Mayıs’ta kendisi için veda töreni düzenleneceği öğrenildi. Prof.Yıldız, emeklilik sonrası, ailesiyle birlikte KKTC’ye yerleşecek. KKTC’deki bir özel üniversitenin Tıp Fakültesi’nde mesleğine devam edecek.
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