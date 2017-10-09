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Füsun Kalyoncuoğlu vefat etti

Füsun Kalyoncuoğlu vefat etti

Gölcük Hasaneyn Köyünde ikamet eden Füsun Kalyoncuoğlu (72) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.

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Merhum emekli tüccar Sevindik Kalyoncuoğlu’nun eşi, 2 çocuk annesi Füsun Kalyoncuoğlu’nun cenazesi Hasaneyn Köy Camii’nden alınarak Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 

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