Füsun Kalyoncuoğlu vefat etti
Gölcük Hasaneyn Köyünde ikamet eden Füsun Kalyoncuoğlu (72) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.
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Merhum emekli tüccar Sevindik Kalyoncuoğlu’nun eşi, 2 çocuk annesi Füsun Kalyoncuoğlu’nun cenazesi Hasaneyn Köy Camii’nden alınarak Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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