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Futbol aday hakem kursu açılıyor

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Futbol aday hakem kursu açılıyor
İl Hakem Kurulu yeni hakemler yetiştirmek adına futbol hakem kursu açıyor.

Şubat ayında yapılması beklenen kurs www.kocaeliihk.org adresine girerek dosyalar- formlar kısmında bulunan "Aday Hakem Bilgi Formu" nun bilgisayar ortamında doldurulması gerekiyor.

ARANAN ŞARTLAR

Futbol hakem aday kursu için erkeklerin 1.70, kadınların ise 1.60’dan kısa olmamaları, sabıka kaydının bulunmaması ve sağlık sorunu olması gerekiyor. Başvuru formunu dolduran adaylar salı perşembe 18.30-20.00 saatleri arasında İsmetpaşa Stadı’na, pazartesi günleri 09-10 arası Hasan Doğan Amatör Evi İl Hakem Kurulu bürosuna teslim edebilirler.

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