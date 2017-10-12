Futbol antrenörlerinin kurs için son başvuru tarihi yarın

Futbol antrenörleri bir üst kursa katılma için başvurularını yarın akşam mesai saatine kadar yapmaları gerekiyor. Pro Lisans diploması dışında kalan diğer teknik adamlar, bir üst kursa katılmak için TFF’nin internet sitesine kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu kayıt için, son başvuru tarihinin de yarın olduğu açıklandı. Dernek Başkanı Remzi Demirer, “Başvurular sona erdikten sonra, yapılacak değerlendirmeler sonucunda puan sıralamasına göre katılımcılara kurs davetleri yapılacak. Bugünden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak” dedi.