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Futbolcularla görüşmeler cuma ve cumartesi günü

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Futbolcularla görüşmeler cuma ve cumartesi günü
Kocaelispor’da sözleşmesi biten futbolcularla ilgili görüşmelerin bayram ertesinde yapılacağı belirtilmişti.

Yönetimin Hamza, Kadir Öge, Yusuf ve Kılıç ile cuma ve cumartesi günü masaya oturacağı öğrenildi.

4’Ü İLE İLK GÖRÜŞME YAPILACAK

Bilindiği gibi sözleşmesi biten futbolculardan Murat Başak ile el sıkışılırken, Kadir Öge, Şenol ve Erol ile askerlik sorunları nedeniyle yollar ayrılmış, Oğuzhan kendisine sunulan teklifi kabul etmemiş, Sinan ise ailesine danışmak için süre istemişti. Cuma ve cumartesi günü ilk görüşmelerin yapılacağı diğer 4 futbolcunun durumları merak ediliyor. Kaptan Hamza, deneyimli savunma oyuncusu Kadir ile genç kaleci Yusuf ile yeni sözleşme imzalanmasının yüksek olasılık olduğu belirtiliyor. Memleketine dönme düşüncesinde olan Kılıç Arslan’ın durumu ise belirsiz.

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