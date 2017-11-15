Futsal hakemleri için uzaktan eğitim

ÜNÜVAR VE TALAY BİLGİ VERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği futsal hakemliği ve gözlemciliği için uzaktan eğitim sistemine başvurular başladı. Bugün başlayan başvurular 15 Aralık Cuma gününe kadar sürecek. TFF.ORG’dan online olarak yapılacak olan başvurular, bireysel olarak gerçekleştirilecek. İlimizden başvurmak isteyen gözlemciler Gözlemci Atama Sorumlusu Ali Ünüvar’dan, hakemler de hakem atama sorumlusu Arif Doğan Talay’dan bilgi alabilecekler.



FUTSAL HAKEMLİĞİ BAŞVURU KRİTERLERİ

1- En az İl Hakemi (vizeli)

2- En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek,

3- Aday ve HİF Hakemleri başvuruda bulunamaz,

4- Daha önceki başvurular geçersizdir,

5- Başvuru yapabilmek için en az 19, en fazla 32 yaşında olmak,

FUTSAL GÖZLEMCİLİĞİ BAŞVURU KRİTERLERİ

1- En az 3 sezon İl Hakemliği yapmış olmak,

2- Başvuru yapabilmek için en az 30 en fazla 65 yaşında olmak

