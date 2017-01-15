G.Asarköy ve Yenimahalle Gebze’den 3 puanla dönüyor

1.Küme C Grubu’nda alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda var.

G.Asarköyspor, düşme potasında bulunan Şekerpınar GB’yi deplasmanda 2-0 yendi. Yenimahallespor da, aynı şeklide düşme korkusunu yaşayan D.Kalespor’a acımadı, rakibine 2-0 üstünlük sağladı.

YENİMAHALLE İKİNCİ YARIDA

C Grubu’nda alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Darıca Kalespor, iki puan üzerinde yer alan Yenimahallespor’u konuk etti. Metin Oktay Stadı’nda ki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda konuk Yenimahallespor, Göksel ve Bahadır ile bulduğu gollerle çok önemli bir galibiyet aldı, kendisini düşme potasının üzerinde tutmayı başardı. Bu korkuyu az da olsa hisseden G.Asarköyspor, düşme potasındaki Şekerpınar GB ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekip, Murat Üçer ve murat Sandalcı’nın attığı gollerle 2-0 galip geldi, rahat bir nefes aldı.