G.Asarköy zirvede: 4-1

ALİKAHYA, BAŞARAN’A FARK ATTI

Daha önceki yıllarda Süper Lig’in lokomotif takımları olan, her zaman üst sıraları hedefleyen Başaranspor ile Alikahyaspor, geçen yıl Süper Lig’den düşmüştü. 1.Küme’de aynı grupta yer alan iki takım, önceki akşam kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. İki takımında maçı 10 kişi tamamladığı maçta Alikahyaspor, Hakan ve Batuhan’ın penaltı golleri ile 2-0 öne geçtiği maçta, Abdurrahman ile farkı üçe çıkarıp, sahadan farklı skorla galip ayrıldı.

ASARKÖY İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

A Grubu’nda önceki gün Hisareyn Stadı’nda oynanan Gölcük Asarköyspor-Esenspor maçında gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Asarköyspor, maça çok iyi başladı, henüz ilk 30 dakika dolmadan da 3-0 öne geçti. 20’de İskender, 24’de Gökhan ve 34’de Sefa’nın golleriyle skoru 3-0’a getiren Yeşil-Beyazlı ekip, maçtan da 4-1 galip ayrıldı. Ligin yeni takımı Başiskele Damlarspor da, sahasında konuk ettiği ilk haftanın flaş takımı Çerkeşlispor’u 3-2 mağlup etti.

Emre Kurtbay

