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G.Asarköyspor, Recep ve Nuri’yi transfer etti

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G.Asarköyspor, Recep ve Nuri’yi transfer etti
Geçen yıl ilk kez yer aldığı 1.Küme’de çok iddialı bir takım kurmasına rağmen zirve yarışının uzağında kalan Gölcük Asarköyspor, yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya başladı.

Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl Halıderespor’da oynayan Recep ve Değirmenderespor’dan Nuri ile anlaşma sağladı.

İKİ ÖNEMLİ TRANSFER

1.küme takımlarından Gölcük Asarköyspor, kadrosuna iki önemli isimle güçlendirdi. Geçen yıl Halıderespor’da forma giyen defans oyuncusu Recep Sezgin ile Değirmenderespor’un sol kanat oyuncusu Nuri Çalış ile kesin anlaşma sağladı. Asarköyspor’un 25 yaşındaki futbolcusu Recep Sezgin, Gölcük İY altyapısında yetişti, Harb-İşspor’da da forma giydi. Nuri Çalış ise uzun süre ara verdiği futbola yeniden dönüyor, sporseverler kendisini G.Asarköyspor forması altında izleyecekler.

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