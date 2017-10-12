(Ğ) değil (G) olacak

İzmit’te Cumhuriyet Caddesi üzerinde Yavuz Pastanesi ile Fevziye Caddesi arasındaki bölgede, üzerinde Fenerbahçe formasıyla görmeye alıştığımız, değnekçilik yapan Ogün Göbekçioğlu isimli sempatik hemşerimiz geçenlerde KOAH hastalığı nedeniyle 49 yaşında vefat etti. İzmitlilik duygusunu öne çıkartan AK Parti’nin İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Ogün Göbekçioğlu için mezar taşı yaptırdı. Rambo lakaplı Ogün Göbekçioğlu’nun mezarının başına, Hasan Ayaz’ın yaptırdığı bu mermer taş konulacak.

Ancak mezar taşını yapan kişi, ciddi bir hata yapmış. (OGÜN) adını (OĞÜN) diye yazmış. Hasan Ayaz’ın bu taşı mezar başına yerleştirmeden önce isimdeki önemli tashihi düzelttirmesi gerekiyor.

Ayaz, Rambo’nun mezar taşını yaptırdı