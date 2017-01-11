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G.Karadeniz, İzmir CUP’a hazırlanıyor

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G.Karadeniz, İzmir CUP’a hazırlanıyor
Gölcük’te son yılmada altyapısına verdiği önem ile dikkat çeken, küçük yaş gruplarında çok başarılı olan Karadenizspor, 27-29 Ocak tarihleri arasında İzmir’de yapılacak turnuvaya davet edildi.

G.Karadenizspor ile birlikte 41 FK’da bu önemli turnuvada mücadele edecek.

2005 DOĞUMLULAR KATILIYOR
Daha önceki yıllarda Altınorduspor takımının düzenlediği Uluslar arası İzmit Cup Turnuvası’na Avrupa’nın en önemli kulüpleri katılıyor. Nisan ayında yapılan bu turnuva öncesinde Türkiye’nin temsil edecek takımların belirlenmesi içinde ön eleme maçları oynanacak. Türkiye’den yaklaşık 100 takımın katılacağı bu turnuvada sadece 10 amatör kulüp yer alıyor.

41 FK’DA DAVET EDİLDİ
 Bu kulüpler arasında G.Karadenizspor ile 41 FK takımları da davet edildi. 2005 doğumlu sporcuların yer alacağı turnuvada G.Karadeniz ve 41 FK, ilk 4 arasına girip, Nisan ayında yapılacak İzmir CUP’da yer almak istiyorlar. G.Karadenizspor Koordinatörü Murat Cinemre, “Avrupa’nın en prestijli turnuvalarından birine katılacağız. Kocaeli’ni en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

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