G.Karadenizspor’un minikleri Bursa’daydı

Bordo-Mavili ekibin minikleri, geçtiğimiz günlerde de Bursaspor’un konuğu oldu. G.Karadenizspor’un minikleri, güçlü rakipleri karşısında başarılı futboluyla dikkat çekti.
YARIN DA KASIMPAŞA’YI KONUK EDİYOR
Gölcük Karadenizspor, küçük yaş gruplarında bu kez sahasında Kasımpaşa’nın miniklerini konuk edecek. Bordo-Mavili ekip U-13 ve u-14 yaş gruplarında Kasımpaşa’nın minikleri ile karşılaşacak. Gölcük Kavaklı Stadı’ndaki maçların başlama saati 15.00 olarak belirlendi. G.Karadenizspor’un Koordinatörü Murat Cinemre, yarınki maça spor severleri davet etti.
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