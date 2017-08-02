G.Karadenizspor’un minikleri Bursa’daydı

Son yıllarda ilimizde altyapılarda çok büyük çıkış yakalayan Gölcük Karadenizspor, küçük yaş gruplarında profesyonel takımlarla da hazırlık maçları yapıyor, tecrübe kazanıyor.

Bordo-Mavili ekibin minikleri, geçtiğimiz günlerde de Bursaspor’un konuğu oldu. G.Karadenizspor’un minikleri, güçlü rakipleri karşısında başarılı futboluyla dikkat çekti.

YARIN DA KASIMPAŞA’YI KONUK EDİYOR

Gölcük Karadenizspor, küçük yaş gruplarında bu kez sahasında Kasımpaşa’nın miniklerini konuk edecek. Bordo-Mavili ekip U-13 ve u-14 yaş gruplarında Kasımpaşa’nın minikleri ile karşılaşacak. Gölcük Kavaklı Stadı’ndaki maçların başlama saati 15.00 olarak belirlendi. G.Karadenizspor’un Koordinatörü Murat Cinemre, yarınki maça spor severleri davet etti.