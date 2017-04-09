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G.Şirinköy, A.Yeniköy’ü bitirdi:2-1

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G.Şirinköy, A.Yeniköy’ü bitirdi:2-1
2.Küme F Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan, 18’er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan G.Şirinköyspor ile A.Yeniköyspor, Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta kozlarını paylaştı.

G.Şirinköyspor, çekişmeli geçen maçı 2-1 kazandı, A.Yeniköyspor’un da şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı.

DAMLARSPOR İLE G.ŞİRİNKÖY ZİRVEDE YALNIZ KALDI

İki takımın ligden çekildiği F Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan G.Şirinköyspor, bir maçı fazla olan A.Yeniköyspor’u Muzaffer’in attığı gollerle 2-1 yendi, averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçen Başiskele Damlarspor ile G.Şirinköyspor zirvede yalnız kaldı. Bu iki takımın arasında oynanacak karşılaşma çok büyük ihtimalle şampiyonu belirleyecek. A.Yeniköyspor ile Kızderbentspor da, bu grupta Play-Off mücadelesi yapacak.

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