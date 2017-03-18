G.Şirinköy, Kızderbent ile oynuyor

2.Küme F Grubu’nda zirve yarışı yapan takımların birbirleri ile olan mücadeleleri izlenecek.

Grubun zirvesinde yer alan G.Şirinköyspor, Play-Off yarışından kopmak istemeyen Kızderbentspor ile karşılaşacak. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de start alacak.

DAMLARSPOR-A.YENİKÖYSPOR

F Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftasında çok önemli bir maç var. Başiskele İlçesi’nin iki takımı Damlarspor ile A.Yeniköyspor, Arslan Kulaksız Stadı’nda 15.00’de puan mücadelesi yapacak. 12’şer puanlı iki takımdan kazanan şampiyonluk yarışına ortak olacak.