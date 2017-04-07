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G.Şirinköy mü, A.Yeniköy mü?

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G.Şirinköy mü, A.Yeniköy mü?
2.Küme F Grubu’nda Akçatspor ve K.Barbarosspor’un ligden çekilmesi nedeni ile üç maçtan sadece biri oynanabiliyor.

Bu haftada şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç var. 18’er puanlı G.Şirinköyspor ile A.Yeniköyspor Değirmendere Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.

MAÇ DEĞİRMENDERE STADI’NDA
Bu sezon lige iyi başlayan Gölcük Şirinköyspor ile A.Yeniköyspor, 8’inci haftayı 18’er puanla ikinci ve üçüncü sırada paylaşıyor. Rakibine göre bir maçı eksik olan G.Şirinköyspor, Değirmendere Stadı’nda oynanacak maçı kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj sağlayacak. Başiskele Damlarspor ile G.Şirinköyspor’a göre bir maçı fazla olan A.Yeniköyspor da şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için rakibini mutlak yenmesi gerekecek. Bu grupta Başiskele Damlarspor ile Kızderbentspor haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek.

 

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