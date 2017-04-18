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G.Şirinköy mü, Damlarspor mu?

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G.Şirinköy mü, Damlarspor mu?
2.Küme F Grubu’nda şampiyonluk düğümü yarın akşam çözülecek.

24’er puanla grubun zirvesinde yer alan G.şirinköyspor ile Başiskele Damlarspor, kozlarını Değirmendere stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 19.00.

İLK MAÇI G.ŞİRİNKÖY KAZANDI
Bu sezon 2.Küme’de şampiyonluk yarışı yapan G.Şirinköyspor ile Başiskele Damlarspor arasında oynanacak maçta kazanan takım, çok büyük avantaj sağlayacak. Ligin ilk yarısında Başiskele Stadı’nda oynanan maçı 1-0 kazanan Gölcük Şirinköyspor, beraberlikte bile çok fazla üzülmeyecek. Damlarspor’un şampiyonluk şansını devam ettirmesi için rakibini yenmesi gerekiyor. Değirmendere Stadı’nda 19.00’da başlayacak maça spor severlerinde çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

LİDER KADIKÖY, İZMİT FK İLE OYNUYOR
D Grubu’nun zirvesinde yer alan, en yakın rakiplerine 6 puan fark yapan Kadıköyspor, şampiyonluk yarışında yarın akşam çok önemli bir maça çıkacak. Genç oyuncularla 2.küme’de zirve yarışı yapan, son maçında da Arslanbey Organizespor’u yenen İzmit FK, bu kez de lider Kadıköyspor ile karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. D Grubu’nda son haftalarda puan kaybı yaşayan Köseköy Ateşspor da, Arslanbey Stadı’nda 19.15’de Selanikspor’u konuk edecek.

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