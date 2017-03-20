G.Şirinköyspor ilk acıyı tattı Damlar, A.Yeniköy’e fark attı

2.Küme F Grubu’nda zirve yarışı yapan takımların birbirleri ile olan mücadeleleri izlendi.

Grubun zirvesinde yer alan G.Şirinköyspor, Play-Off yarışından kopmak istemeyen Kızderbentspor’a konuk oldu. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, lider G.Şirinköyspor’a ilk mağlubiyeti tattırdı. Grubun bir diğer önemli maçında Damlarspor, A.Yeniköy’ü 6-1 gibi farklı skorla yendi.

BAŞİSKELE DERBİSİ DAMLARSPOR’UN

F Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftası çok önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. Başiskele İlçesi’nin iki takımı Damlarspor ile A.Yeniköyspor, Arslan Kulaksız Stadı’nda karşılaştı. 12’er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Damlarspor ile A.Yeniköyspor, arasındaki maçta ligin yeni takımı Damlarspor 6-1 gibi farklı skorla kazandı, ligin ilk yarısını averajla zirvede tamamlandı.