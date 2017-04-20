G.Şirinköyspor’da gençlerin zaferi:2-1

2.Küme F Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan, son haftaya 24’er puanla giren G.Asarköyspor ile Başiskele Damlarspor, dün akşam kozlarını Değirmendere Stadı’nda paylaştı.

Genç oyuncularla şampiyonluk yarışı yapan G.Şirinköyspor, tecrübeli isimlerden oluşan Damlarspor’u 3-1 yendi, 7 yıl aradan sonra 1.Küme’ye ismini yazdırdı.

İLK YARI G.ŞİRİNKÖY 1-0 ÖNDE

F Grubu’nda sezon başından beri zirve yarışı yapan Gölcük Şirinköyspor ile Başiskele Damlarspor, 1.Küme’ye çıkacak takımın belirleneceği çok önemli bir maça çıktılar. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 yenen G.Şirinköyspor, ilk 15 dakika hariç oyunda üstünlüğü rakibine kaptırmadı. Maçın hemen başında Damlarspor Ali Sak ile çok net fırsatı kullanamadı. İlk yarının son dakikasında ev sahibi ekip Bircan’ın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

7 SONRA 1.KÜME’YE ÇIKTI

Maçın ilk yarısını 1-0 önde geçen G.Şirinköyspor, ikinci yarının hemen başında genç yeteneği Muzaffer ile farkı ikiye çıkarıp, oldukça rahatladı. Aynı oyuncu 82’de farkı üçü çıkardı. Son dakikalarda Damlarspor’da Ali Sak’ın golü konuk takımı umutlandırsa da, karşılaşmayı G.Şirinköyspor 3-1 kazandı. Rakibinin 3 puan önüne geçen G.Şirinköyspor, bu Kızderbent ile oynuyor. Son haftayı hükmen galibiyetle geçirecek olan Yeşil-Beyazlı ekip, ikili averajda rakibine üstünlüğü olduğu için Kızderbent’e kaybetse bile şampiyonluğunu garantiledi. G.Şirinköy, 2010 yılında düştüğü 1.Küme’ye 7 yıl sonra çıkmayı başardı.

