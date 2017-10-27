"Gal arısı" için harekete geçildi

Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kestane gal arısının verim düşüklüğüne yol açan zararlı bir böcek olduğunu kestane ağacı, fidanı ve kestane çeliği ile taşınması mümkün olduğundan bu böceğin girişinin tespitinin ardından karantinaya alınarak gerekli tedbirlerin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Kırşehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Görevlisi Kahraman İpekdal ve Karantina Şube Müdürü Metin Karadağ, kestane gal arılarıyla mücadele için uygulanan proje hakkında bilgi verdi, fazla sayıda gal oluşumunun yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya neden olduğunu vurguladı.

Toplantıda, bu hastalıklara karşı en etkin mücadelenin, bulaşık alandan başka yerlere kestane fidanı, aşı kalemi, çelik, sırık gibi materyal nakli yapılmamasına işaret edilerek, kestane ağaçlarında zararlıya ilişkin belirtiler görüldüğünde derhal orman idaresine bildirilmesi ve karantina önlemlerine mutlaka uyulması istendi.

Toplantıya, Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, Sakarya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Halis Belen, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Koz, Karantina Şube Müdürü Metin Karadağ, Kırşehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Kahraman İpekdal, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.