Galatasaray Karamürselli yıldızın peşinde

KARAMÜRSEL İ.Y İLE FUTBOLA BAŞLADI

Futbola 11 yaşında Karamürsel İdman Yurdu’nda başlayan 1998 doğumlu stoper ve savunmanın solunda oynayabilen Merih Demiral Karamürsel ekibinde gösterdiği iki sezonluk başarılı performans sonrası Fenerbahçe’nin dikkatini çekmişti. Sarı – Lacivertli ekibin alt yapısında 4 sezon forma giyen Merih Demiral bu süreçte Milli takımın çeşitli yaş gruplarında da oynamıştı. Daha sonrasında Sporting Lisbon’a transfer olan Merih Demiral burada gösterdiği performansla Ümit Milli Takımı’nda oynamaya devam etti. Ülkeye geri dönme planları olan Merih Demiral için Galatasaray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için yoğun çaba harcıyor. Portekiz kulübü de futbolcuyu bırakmak istemiyor. G.Saray’ın teklifiyle, kulübünde kalmak arasında kalan yetenekli futbolcunun tercihi merak ediliyor.

