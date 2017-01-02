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Gar üstgeçidinde test geçişleri

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Gar üstgeçidinde test geçişleri
İzmit Tren Garı’na yapılan üstgeçitte test geçişleri başladı.Sadece yolculara açılan üstgeçit ile peronlar arası geçiş sağlanıyor.

NİHAYET SONA GELİNDİ

İzmit Tren Garı’na yapılan üst geçitte nihayet sona gelindi. Yapımı yılan hikayesine dönen ve bitimi için oldukça uğraş verilen üstgeçitte test geçişleri başladı. Yürüyen merdiven montajı ve engelli asansörünün geçtiğimiz Ekim ayında tamamlanması akabinde çalışmalarda son viraja girilmişti. Nihayet beklenen sona gelindi.

SADECE YOLCULARA AÇILDI

İzmit Tren Garı üstgeçidinde yolculara peronlar arasında geçiş açıldı. Şu an test geçişleri yapılıyor. Sadece yolculara açık olan üstgeçitte şimdilik peronlar arası kullanılıyor. Test sonrasında üstgeçit yardımıyla Marina’ya da geçiş olacak ve üstgeçit halkın kullanımına açılacak

Çiğdem ARMAĞAN

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