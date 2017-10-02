Gasptan gözaltına alındı, firari çıktı

Alınan bilgiye göre, ilçede bir gasp olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Sedat K'nın (36) yapılan sorgusunda yaklaşık 2 ay önce Ankara'daki bir cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan Sedat K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.