Gasptan gözaltına alındı, firari çıktı
Karamürsel ilçesinde, cezaevinden firar ettiği belirtilen hükümlü gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, ilçede bir gasp olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Sedat K'nın (36) yapılan sorgusunda yaklaşık 2 ay önce Ankara'daki bir cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan Sedat K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Etiketler : Karamürsel, cezaevi, firari
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